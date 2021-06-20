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الليلة..يحيى خليل يُحيي حفلاً غنائياً بدار الأوبرا

الأحد 20/يونيو/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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يحي اليوم الموسيقار يحيى خليل حفلاً موسيقياً على خشبة مسرح النافورة بداخل دار الأوبرا المصرية، ويقدم خلال الحفلة مجموعة من أشهر أعماله وعدد كبير من الألحان.

يذكر أن يحيى خليل هو رمز من رموز موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط، وهو أول من مزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز وكون قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الأعمار كما أنه شارك في كثير من المهرجانات الدولية والعالمية وشارك كبار النجوم مثل محمد منير في عدد من ألحان اغانيه





الجدير بالذكر أنه عزف موسيقي جاز لعدد من المشاهير أبرزهم "أوليفر جونز" و"ديف يونج" و"فان فريمان" و"جيمس مودى" و"ديزى جليسبى"،

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