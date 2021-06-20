Advertisements

مهرجان الجونة السينمائي يمنح جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم المصري أحمد السقا في دورته الخامسة 2021

الأحد 20/يونيو/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


يمنح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة 2021 المقرر إقامته في الفترة من 14-22 أكتوبر2021 في مدينة الجونة جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم المصري أحمد السقا، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

وأعرب أحمد السقا عن سعادته الكبيرة، قائلًا: "إنه لشرف عظيم لي أن يتم تكريمي بجائزة الإنجاز الإبداعي لمهرجان الجونة السينمائي هذا العام. بينما استرجع مسيرتي، أتذكر جميع عظماء صناعة السينما الذين أثروا في مسيرتي المهنية وعلموني وألهموني. أنا ممتن جدا لهم، جنبا إلى جنب مع عائلتي وجمهوري العزيز على كل الحب والدعم الذي قدموه لي على مر السنين، أدين بهذا الإنجاز لكل هؤلاء الأفراد المدهشين الذين وقفوا إلى جانبي في كل خطوة".

صرح سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية قائلًا: "سعيد للغاية لاختيار اللجنة الاستشارية الدولية للمهرجان لممثل استثنائي مثل أحمد السقا لتكريمه هذا العام. تعكس مسيرة السقا المهنية واحدة من أكثر قصص النجاح إلهاما على الساحة الفنية اليوم، إذ استطاع تحقيق حلمه، وخلق تأثير وفارق كبير، الأمور التي جعلته يفرض نفسه على المشهد السينمائي المصري".

أضاف مؤسس المهرجان نجيب ساويرس: "منذ دورتنا الافتتاحية، خصصنا جائزة الإنجاز الإبداعي للفنانين المميزين الذين كرسوا مسيرتهم لصناعة السينما. من ذلك المنطلق، فأحمد السقا ليس باستثناء، فمكانته وسط نجوم جيله هي نتيجة إخلاص لعمله وتفانيه في إسعاد جماهيره لأكثر من عقدين".

ستقام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي في 

مهرجان الجونة السينمائي:

واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية


وفي سياق آخر، شارك أحمد السقا في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "نسل الأغراب"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، والفنانة الراحلة أحلام الجريتلى، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروة الأزلي.

أخبار تهمك

بديل ساسي يوافق على الانضمام للزمالك مقابل 1.5 مليون دولار

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 4 ساعات

تشيلسي يطلب راموس

منذ أقل من ساعة

رضا عبد العال يكشف عن رأيه فى فوز الأهلي على الترجي واللاعب الأفضل

منذ حوالي 14 ساعة

رضا عبد العال يوجه رسالة نارية إلى لاعبي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ يومين

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ يوم

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ أقل من ساعتين

النادي الأهلي يتطلع لحسم صفقة القرن في ظل وجود اللاعب بالقاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

"مش زعلانه منه".. بهذه الكلمات سميرة عبد العزيز تنهي خلافها مع محمد رمضان

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:05 ص

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

12:37 م

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

11:11 ص

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

11:26 م

بديل ساسي يوافق على الانضمام للزمالك مقابل 1.5 مليون دولار

10:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة