مهرجان الجونة السينمائي يمنح جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم المصري أحمد السقا في دورته الخامسة 2021









وفي سياق آخر، شارك أحمد السقا في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "نسل الأغراب"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، والفنانة الراحلة أحلام الجريتلى، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروة الأزلي.





يمنح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة 2021 المقرر إقامته في الفترة من 14-22 أكتوبر2021 في مدينة الجونة جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم المصري أحمد السقا، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.وأعرب أحمد السقا عن سعادته الكبيرة، قائلًا: "إنه لشرف عظيم لي أن يتم تكريمي بجائزة الإنجاز الإبداعي لمهرجان الجونة السينمائي هذا العام. بينما استرجع مسيرتي، أتذكر جميع عظماء صناعة السينما الذين أثروا في مسيرتي المهنية وعلموني وألهموني. أنا ممتن جدا لهم، جنبا إلى جنب مع عائلتي وجمهوري العزيز على كل الحب والدعم الذي قدموه لي على مر السنين، أدين بهذا الإنجاز لكل هؤلاء الأفراد المدهشين الذين وقفوا إلى جانبي في كل خطوة".صرح سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية قائلًا: "سعيد للغاية لاختيار اللجنة الاستشارية الدولية للمهرجان لممثل استثنائي مثل أحمد السقا لتكريمه هذا العام. تعكس مسيرة السقا المهنية واحدة من أكثر قصص النجاح إلهاما على الساحة الفنية اليوم، إذ استطاع تحقيق حلمه، وخلق تأثير وفارق كبير، الأمور التي جعلته يفرض نفسه على المشهد السينمائي المصري".أضاف مؤسس المهرجان نجيب ساويرس: "منذ دورتنا الافتتاحية، خصصنا جائزة الإنجاز الإبداعي للفنانين المميزين الذين كرسوا مسيرتهم لصناعة السينما. من ذلك المنطلق، فأحمد السقا ليس باستثناء، فمكانته وسط نجوم جيله هي نتيجة إخلاص لعمله وتفانيه في إسعاد جماهيره لأكثر من عقدين".ستقام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي فيمهرجان الجونة السينمائي:واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية