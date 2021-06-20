شاهد اندلاع حريق ضخم بالعاصمة اللبنانية بيروت

اندلع حريق كبير في فندق في منطقة الروشة، بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث تعمل قوة كبيرة من فوج الإطفاء على إخماده.

وبحسب أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، نتج الحريق عن احتراق مولد كهرباء تابع لأحد المطاعم في منطقة الروشة.

وفي وقت سابق، هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.