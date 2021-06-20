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لصاحبات البشرة الجافة.. جربي هذه الماسكات

الأحد 20/يونيو/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
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هاك مجموعة من الماسكات الطبيعية التي يجب أن تقومي بتجربتها للحفاظ على بشرتك الجافة والحفاظ على نضارتها وجمالها، ومنها ما يلي:

ماسك الشوفان:
اخلطي كميات متساوية من دقيق الشوفان مع العسل الأبيض وصفار بيضة واحدة، واتركيه يرطب بشرتك ويغزيها لمدة ٢٠ دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد لقفل المسام.

ماسك الحليب:
كل مشتقات الحليب التالية تعتبر خيارات مثالية لترطيب بشرتك، الزبادي أو الحليب أو الكريمة أو القشطة، اخلطي نوعين منها معًا واتركيها ترطب بشرتك لمدة ربع ساعة ثم يشطب بالماء البارد.

ماسك الموز:
موزة مهروسة مع كريمة طازجة، بامكانها تنعيم تلك القشور التي تسبب الملمس الخشن للبشرة الجافة، فقط طبقي الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة، وهو ماسك تنعيم وتغذية وترطيب للبشرة.

ماسك البيض:
استخدمي بياض بيضة واحدة مخفوقة في تصغير مسام بشرتك وتغذيتها وترطيبها، طبقي الماسك على وجهك لمدة نصف ساعة واشطفيه بالماء البارد جيدًا.

ماسك زيت اللوز:
استخدمي زيت اللوز مع مهروس موزة واحدة وملعقة زبادي، ووزعيه على بشرتك، حتى يجف ويتماسك، ثم أزيليه بالماء الفاتر.

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