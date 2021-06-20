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جوردي ألبا : لا يمكن التشكيك في المنتخب ونملك الشغف والشراسة

الأحد 20/يونيو/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
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رفض الجناح المدافع لمنتخب إسبانيا، جوردي ألبا، ما يتردد بأن الفريق يفتقر في بطولة أوروبا 2020 إلى الشغف والشراسة، التي كانت من السمات المميزة لتشكيلات إسبانيا السابقة، بعد التعادل 1-1 مع بولندا، وهي نتيجة تركته في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، ودون أي ضمان للتأهل.

يملك المنتخب الإسباني نقطتين بعد التعادل مع السويد وبولندا، وأوضحت مواجهة أمس السبت، أن ما زال أمامه بعض الوقت قبل أن يصل إلى قمة مستواه مع استعداده لمواجهة سلوفاكيا، في ختام دور المجموعات.

وكما فعل خلال تعادله دون أهداف مع السويد، سيطر المنتخب الإسباني على مجريات اللعب، لكنه واجه صعوبات أمام المرمى، وأضاع جيرار مورينو ركلة جزاء، وأهدر ألفارو موراتا عدداً من الفرص الخطيرة في الشوط الثاني، رغم تسجيله لهدف فريقه الوحيد.

وقال ألبا الصحافيين: "أعتقد حقاً أنه فيما يتعلق بالشراسة والتصميم، لا يمكنكم حقاً التشكيك في ذلك، ولكن بالطبع هناك الكثير من الأشياء التي يجب تحسينها، والأمر نفسه بالنسبة لجميع الفرق، لكني أعتقد أننا جميعاً نقوم بعمل رائع".

وأضاف: "نحن منزعجون من النتيجة، ولكن إذا واصلنا العمل الجاد فأنا متأكد من أن النتائج ستأتي، يوم الأربعاء لدينا مباراة أخرى ونهائي آخر، وسنحاول ونواصل بذل كل ما لدينا للفوز، والتأهل إلى الجولة التالية".

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