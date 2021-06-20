وفد مشيخة الأزهر يتفقد إمتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ .. وغرفة العمليات: لا شكاوى

قام 5 آلاف و780 طالب وطالبة، و9 طلاب شعبة العلوم الاسلامي بالقسم الأدبي بتأدية إمتحاني مادتي الفقه والانشاء بالمعاهد الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، بحضور وفد من قطاع المعاهد الأزهرية ومشيخة الأزهر، تفقد اللجان بالمعاهد الأزهرية ال 36 لجنة.



فيما أعلنت غرفة العمليات بالمنطقة الازهرية بمحافظة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالناصر الشهاوى، رئيس الإدارة المركزية، أنها لم ترصد أي شكاوى أو مخالفات.



وطالب الدكتور عبدالناصر الشهاوي، بتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وتوفير كل سبل الراحة والهدوء داخل وخارج اللجنة، وذلك من خلال تفقد الإجراءات التأمينية التي اتخذتها إدارة سيدى سالم التعليمية الأزهرية، لتأمين سلامة الطلاب والعاملين باللجنة، كما تفقد رئيس المنطقة خلال جولته حجرة العزل الصحي للوقوف علي التجهيزات التي أعدت لها، وذلك في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك حمايةً للطلاب والأعضاء المشاركين بأعمال الامتحانات.



كما شدد على ضرورة تحقيق الانضباط داخل اللجان والالتزام بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، وضرورة تعقيم وتطهير كافة اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، وكذا الالتزام بارتداء الكمامة لجميع الطلاب والملاحظين، مع مراعاة عدم التكدس أو التزاحم بصفة مستمرة والتنبيه على الطلاب بعدم تبادل أي أدوات مثل الأقلام وغيرها.. فضلًا عن توفير ممرضة أو مراقب صحي باللجنة لمتابعة حالة الطلاب، ومتابعة أعمال النظافة والتطهير والتعقيم للجان يوميًا بصفة مستمرة حرصًا على نجاح سير الامتحانات.