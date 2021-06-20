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هكذا علق الفنان أحمد السقا علي منحه جائزة الإنجاز الإبداعي من مهرجان الجونة السينمائي

الأحد 20/يونيو/2021 - 02:07 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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عبر الفنان أحمد السقا عن سعادته، بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي من مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة المقرر إقامتها من يوم 14_22 أكتوبر المُقبل.


وقال في بيان صحفي له:"إنه لشرف عظيم لي أن يتم تكريمي بجائزة الإنجاز الإبداعي لمهرجان الجونة السينمائي هذا العام".

وأضاف :"بينما استرجع مسيرتي، أتذكر جميع عظماء صناعة السينما، الذين أثروا في مسيرتي المهنية وعلموني وألهموني، أنا ممتن جداً لهم، جنبا إلى جنب مع عائلتي وجمهوري العزيز على كل الحب والدعم، الذي قدموه لي على مر السنين.

واختتم كلامه قائلاً :" أدين بهذا الإنجاز لكل هؤلاء الأفراد المدهشين الذين وقفوا إلى جانبي في كل خطوة".


الجدير بالذكر أن اخر اعمال الفنان أحمد السقا مسلسل " نسل الأغراب " الذي شارك فيه بالمارثون الرمضاني الماضي مع الفنان أمير كرارة ، بطوله مي عمر، إدوارد ،عماد زياده،محمد مهران، سلوي عثمان، محمد جمعة تأليف وإخراج محمد سامي.

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