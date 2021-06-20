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تجنبي هذه الأخطاء عند تلوين الشعر

الأحد 20/يونيو/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
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هناك العديد من الأخطاء التي يجب أن تتجنبها في تلوين الشعر عليك ويجب وضعها في الاعتبار، ومنها ما يلي:

1. عدم المحادثة مع مصفف الشعر
وهذا خطأ حيث يجب أن ناقشي كل التفاصيل مع المصمم الخاص بك، حتى تتمكني من استشارة المصمم الخاص بك والحصول على التوجيه اللازم.

2. كوني حذرة مع التبييض
تأكدي من استشارة مصفف الشعر الخاص بك سواء كان يناسبك اللون الذي فمتي باختياره أم لا، يمكن أن يجعلك تبييض شعرك بسرعة تندمين عليها لاحقاً.

3. استخدام الشامبو الجاف
لان استخدام الشامبو الجاف قبل تلوين شعرك يمكن أن يؤثر على عملية التبييض؛ لأنه يجعل امتصاص لون الشعر صعباً لذلك، يُقترح عدم استخدام الشامبو الجاف قبل يوم من التلوين.

4. استخدام نفس الشامبو العادي
يُنصح بعدم استخدام نفس الشامبو المعتاد؛ لأنه أثناء عملية التبييض هناك الكثير من المواد الكيميائية المستخدمة، لذلك، يُقترح اختيار الشامبو والبلسم المصنوع خصيصاً للشعر المصبوغ

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