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بالصور...نجوم الفن في حفل زفاف حسن ابو الروس

الأحد 20/يونيو/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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احتفل الفنان حسن أبو الروس أمس بزفافه على مصممة الجرافيك غادة والي في ملاهي زيد بارك.

بحضور عدد كبير من النجوم منهم باسم سمرة و بشرى وزوجها وكريم الشناوي وعمر السعيد وتوني ماهر والمخرجة كاملة أبو ذكري ومصطفى درويش وزينب غريب. 


ويذكر أن شارك حسن أبو الروس في دراما رمضان الماضي بملسسل "بنت السلطان" مع كل من روجينا و باسم سمرة وأحمد مجدي ووندى موسى وغيرهم، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.
بالصور...نجوم الفن في حفل زفاف حسن ابو الروس
بالصور...نجوم الفن في حفل زفاف حسن ابو الروس
بالصور...نجوم الفن في حفل زفاف حسن ابو الروس
بالصور...نجوم الفن في حفل زفاف حسن ابو الروس
بالصور...نجوم الفن في حفل زفاف حسن ابو الروس
بالصور...نجوم الفن في حفل زفاف حسن ابو الروس
بالصور...نجوم الفن في حفل زفاف حسن ابو الروس
بالصور...نجوم الفن في حفل زفاف حسن ابو الروس
بالصور...نجوم الفن في حفل زفاف حسن ابو الروس
بالصور...نجوم الفن في حفل زفاف حسن ابو الروس
بالصور...نجوم الفن في حفل زفاف حسن ابو الروس
بالصور...نجوم الفن في حفل زفاف حسن ابو الروس

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