بالصور...نجوم الفن في حفل زفاف حسن ابو الروس



بحضور عدد كبير من النجوم منهم باسم سمرة و بشرى وزوجها وكريم الشناوي وعمر السعيد وتوني ماهر والمخرجة كاملة أبو ذكري ومصطفى درويش وزينب غريب.







ويذكر أن شارك حسن أبو الروس في دراما رمضان الماضي بملسسل "بنت السلطان" مع كل من روجينا و باسم سمرة وأحمد مجدي ووندى موسى وغيرهم، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

احتفل الفنان حسن أبو الروس أمس بزفافه على مصممة الجرافيك غادة والي في ملاهي زيد بارك.