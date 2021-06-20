Advertisements

تعرفي على فوائد فاكهة القشطة للشعر

الأحد 20/يونيو/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
Advertisements
نقدم لك في السطور التالية عزيزتي الفتاة فوائد فاكهة القشطة للشعر، حيث يمكنك استخدامها لمنع تساقط شعرك والحفاظ عليه من التلف والجفاف، ومن الفوائد ما يلي:

- تُرطب القشطة الشعر وتمنحه النعومة واللمعان وتزيد من صحته وقوته، وذلك بدهن الشعر بزيت بذور القشطة.

- تُعالج القشطة فروة الرأس من الالتهابات وقشرة الرأس وذلك لغناها بمضادات الأكسدة التي تسيطر على إنتاج الزيت في فروة الرأس مما يخلصها من القشرة.

- تحمي القشطة الشعر من التساقط وتُعزّز من نموه.

- تُعتبر القشطة من المصادر الغنية بالمعادن والفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الشعر.

- تُحفّز القشطة الشعر على النمو وتحد من تساقطه.

- تحتوي القشطة على الحديد الذي يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس.

ماسك القشطة لترطيب وتنعيم الشعر
هرس القشطة وأضيفي لها قطرات من زيت جوز الهند، وملعقة من المايونيز. 
وزّعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة. ثم، اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو وسوف تحصلين على شعر ناعم وجذاب.

أخبار تهمك

تشيلسي يطلب راموس

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 4 ساعات

بديل ساسي يوافق على الانضمام للزمالك مقابل 1.5 مليون دولار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 21 ساعة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ يومين

النادي الأهلي يتطلع لحسم صفقة القرن في ظل وجود اللاعب بالقاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

رضا عبد العال يكشف عن رأيه فى فوز الأهلي على الترجي واللاعب الأفضل

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

منذ حوالي 15 ساعة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ يوم

"مش زعلانه منه".. بهذه الكلمات سميرة عبد العزيز تنهي خلافها مع محمد رمضان

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

رضا عبد العال يوجه رسالة نارية إلى لاعبي الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:05 ص

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

12:37 م

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

11:11 ص

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

11:26 م

بديل ساسي يوافق على الانضمام للزمالك مقابل 1.5 مليون دولار

10:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة