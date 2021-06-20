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تعرفي على فوائد فاكهة القشطة للشعر
الأحد 20/يونيو/2021 - 02:08 م
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نقدم لك في السطور التالية عزيزتي الفتاة فوائد فاكهة القشطة للشعر، حيث يمكنك استخدامها لمنع تساقط شعرك والحفاظ عليه من التلف والجفاف، ومن الفوائد ما يلي:
- تُرطب القشطة الشعر وتمنحه النعومة واللمعان وتزيد من صحته وقوته، وذلك بدهن الشعر بزيت بذور القشطة.
- تُعالج القشطة فروة الرأس من الالتهابات وقشرة الرأس وذلك لغناها بمضادات الأكسدة التي تسيطر على إنتاج الزيت في فروة الرأس مما يخلصها من القشرة.
- تحمي القشطة الشعر من التساقط وتُعزّز من نموه.
- تُعتبر القشطة من المصادر الغنية بالمعادن والفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الشعر.
- تُحفّز القشطة الشعر على النمو وتحد من تساقطه.
- تحتوي القشطة على الحديد الذي يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس.
ماسك القشطة لترطيب وتنعيم الشعر
هرس القشطة وأضيفي لها قطرات من زيت جوز الهند، وملعقة من المايونيز.
وزّعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة. ثم، اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو وسوف تحصلين على شعر ناعم وجذاب.
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