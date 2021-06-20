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"فهيم" يحرر بلاغ رسمي للنائب العام ضد الاتحاد الوهمي

الأحد 20/يونيو/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أصدر الاتحاد المصري لكمال الأجسام، برئاسة الدكتور عادل فهيم، ورئيس الاتحاد العربي، والافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بياناً هاماً أكد فيه انه تلاحظ في الاونه الأخيرة ظهور من يدعي وجود اتحاد كمال الأجسام الطبيعي في مصر ، وينوي تنظيم بطولة خلال شهر نوفمبر المقبل ، ويحصلوا علي مبلغ ٢٠٠٠ جنيه من كل مشترك كاشتراك في َالاتحاد المزيف والبطوله .

وأكد البيان الاعلامي، أن هذا الاتحاد الزائف المسمي اتحاد كمال الأجسام الطبيعي، قام بعمل لقاء في إحدى صالات الجيم بالاسكندرية ، وطلبوا من اللاعبين سداد المبلغ السابق ذكره بعد ملأ استماره مخصصه لهذا الغرض .
وأضاف "فهيم" انه يهيب جميع اللاعبين بعدم الانجراف لهذة الجهات غير الشرعيه وعدم سداد اية مبالغ مادية لهم، وعدم تصدقهم فيما ينشرون في انهم قد حصلوا علي اعتماد من وزارة الشباب والرياضة وهذا الكلام بالطبع عارً تماماً من الصحه.

واوضح رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام، أن قانون الرياضة المصري بند رقم ٩٢ ينص علي الحبس لمدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتزيد عن مائة الف جنية، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا منظماً في مجال الرياضة، من غير هيئة مشهره، او عن طريق شركه غير مرخص لها او بترخيص تم وقفه، او الغائه وفقاً لإحكام القانون.
وشدد" فهيم" انه تم عمل محضر رسمي للنائب العام ضد هؤلاء الاشخاص، لانفاذ القانون، ولن نتهاون في صد اي احد يحاول التلاعب بأحلام شبابنا وطموحاتهم بالبطولات الوهميه فهم امانه في رقابنا كما اننا لن نتهاون عن اي خروج عن الشرعية .
"فهيم" يحرر بلاغ رسمي للنائب العام ضد الاتحاد الوهمي
"فهيم" يحرر بلاغ رسمي للنائب العام ضد الاتحاد الوهمي

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