السفارة الأمريكية بطرابلس: يجب تمهيد الطريق أمام الليبيين للسيطرة الكاملة على شؤونهم الخاصة

قالت السفارة الأمريكية في طرابلس، اليوم الأحد، إنه يجب تمهيد الطريق أمام الليبيين للسيطرة الكاملة على شؤونهم الخاصة بما في ذلك الانتخابات في ديسمبر.

وأضافت السفارة الأمريكية في ليبيا، أن افتتاح الطريق الساحلي مهم ويأتي في الوقت الذي يستعد فيه المجتمع الدولي للقاء في برلين.

وطالبت السفارة الأمريكية في طرابلس، الليبيين والقوى الأجنبية بالتركيز على تشجيع الاستقرار من خلال السماح لهذا الطريق بالبقاء مفتوحًا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.