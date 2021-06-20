البحوث الفلكية: الكويكبات القريبة من الأرض تكون خطر بهذه الحالة (فيديو)

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن غدًا هو بداية فصل الصيف رسميًا.





وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن موضوع رصد الكويكبات والأجسام القريبة من الأرض أخذ زخم واستعدادات علمية على مستوى العالم، وأصبح هناك مجموعات بحثية تسمى بمجموعات "رصد الأجسام القريبة من الأرض"، لافتًا إلى أن العام الماضي شهد ظهور عدد كبير جدا من الشائعات منها اقتراب كويكب عملاق من الأرض أو كويكب عملاق يصطدم بالأرض، موضحًا أنه يتم رصد هذه الأجسام بهدف معرفة طبيعة هذه الأجسام خاصة القريبة من الأرض.





وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن جميع الأجسام القريبة من كوكب الأرض خلال العام الماضي كانت أقرب مسافة تبعد مسافة 3 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر، مؤكدًا أن الكويكب حال وجوده خارج مجال الأرض، ولم يقترب من الغلاف الجوي للأرض لا يوجد خطر منه، والخطورة قد تحدث حال اخترق الغلاف الجوي وسقط على الأرض وخاصة في منطقة مأهولة بالسكان ينتج عنه دمار وحوادث ووفيات، مشيرًا إلى أنه حتى الآن جميع الكويكبات كانت تسقط في أماكن غير مأهولة بالسكان، ولم يكن بها خسائر بشرية.



