تامر حسين عن عمله مع هاني شاكر :"له طابع خاص في الغناء"

تحدث الشاعر تامر حسين عن تفاصيل أغنيته مع الفنان هاني شاكر الذي جمعتهم مؤخراً.



وقال تامر حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها " كلمة أخيرة" إنه سعيد لتعاونه مع الفنان هاني شاكر الذي يتميز بأن له طابعه الخاص في الغناء ولكن الاغنية ستكون جديدة عليه تماما.



وصرح تامر حسين: " إمبارح كنت بكتب له إن في شقاوة في الصور، الناس في حالة جدل وبتتكلم في التفاصيل، أول مرة تنزل له صورة كده".





وأضاف تامر حسين: "أنا مكنتش أعرف حاجة عن الصورة قبل ما تنزل، لكن لقيت الصورة شبه المزيكا وشبه الثقافة المختلفة اللي أستاذ هاني رايح لها"



وختم كلامه قائلا : "المزيكا متغلفة بجلال حمداوي، وده موزع عامل أغاني لسعد لمجرد وناس كتير قوي، ثقافة مختلفة وصوت مختلف، وأنا وعزيز عاملين تركيبة مختلفة، وأستاذ هاني بصوته البشوش وضحكته الحلوة طبعا حط بصمة كبيرة" .