Advertisements

تامر حسين عن عمله مع هاني شاكر :"له طابع خاص في الغناء"

الأحد 20/يونيو/2021 - 02:56 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
Advertisements
تحدث الشاعر تامر حسين عن تفاصيل أغنيته مع الفنان هاني شاكر الذي جمعتهم مؤخراً. 

وقال تامر حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها " كلمة أخيرة" إنه سعيد لتعاونه مع الفنان هاني شاكر الذي يتميز بأن له طابعه الخاص في الغناء ولكن الاغنية ستكون جديدة عليه تماما.

وصرح تامر حسين: " إمبارح كنت بكتب له إن في شقاوة في الصور، الناس في حالة جدل وبتتكلم في التفاصيل، أول مرة تنزل له صورة كده". 


وأضاف تامر حسين: "أنا مكنتش أعرف حاجة عن الصورة قبل ما تنزل، لكن لقيت الصورة شبه المزيكا وشبه الثقافة المختلفة اللي أستاذ هاني رايح لها"

وختم كلامه قائلا : "المزيكا متغلفة بجلال حمداوي، وده موزع عامل أغاني لسعد لمجرد وناس كتير قوي، ثقافة مختلفة وصوت مختلف، وأنا وعزيز عاملين تركيبة مختلفة، وأستاذ هاني بصوته البشوش وضحكته الحلوة طبعا حط بصمة كبيرة" .

أخبار تهمك

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ يومين

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 22 ساعة

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ يوم

رضا عبد العال يكشف عن رأيه فى فوز الأهلي على الترجي واللاعب الأفضل

منذ حوالي 15 ساعة

النادي الأهلي يتطلع لحسم صفقة القرن في ظل وجود اللاعب بالقاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على ضم الصفقة الذهبية

منذ 37 دقيقة

مجزرة موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي ناري

منذ ساعة و 14 دقيقة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ يوم

حقيقة رحيل أجاي عن الأهلي

منذ 33 دقيقة

بديل ساسي يوافق على الانضمام للزمالك مقابل 1.5 مليون دولار

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:58 م

صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على ضم الصفقة الذهبية

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

10:05 ص

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

11:11 ص

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

11:26 م

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

12:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة