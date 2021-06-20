صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على ضم الصفقة الذهبية





كشفت بعض المصادر الصحفية الصادة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عن وجود تنافس ناري بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة وغريمه التقليدي واللدود فريق نادي ريال مدريد على ضم صفقة الموسم.





ويسعى البلوجرانا إلى الحصول على صفقة من العيار الثقيل وذلك بعد الحصول على خدمات الرباعي إيريك جارسيا وأجويرو من مانشستر سيتي وإيمرسون من ريال بيتيس وممفيس ديباي قائد ليون الفرنسي السابق.





في الوقت الذي يسعى فيه الريال إلى تدعيم الصففو بعد ضم لاعب بايرن ميونخ الد\ولي النمساوي دافيد الابا في صفقة إنتقال حر لكن أنشيلوتي طلب من بيريز سرعة ضم صفقة جديدة.





ويتنافس البلوجرانا مع الملكي على ضم فابيان رويز نجم نابولي الإيطالي حيث كان برشلونة قاب قوسين أو أدنى من تدعيم خط وسطه بضم جورجينيو فينالدوم قبل أن ينتقل لباريس سان جيرمان ليوجه كومان بوصلته للكالتشيو ويدخل العملاقين في صراع لضم اللاعب.