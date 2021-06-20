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حقيقة رحيل أجاي عن الأهلي

الأحد 20/يونيو/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة رحيل النيجيري جونيور أجاي عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونفى المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، ماتردد حول رحيل أجاي عن الأهلي نهاية الموسم الجاري، بعد أن تلقى اللاعب النيجيري أكثر من عرض أوروبي لمغادرة جدران القلعة الحمراء.

وأضاف، أن أجاي يقترب من التجديد للأهلي لمدة موسمين قادمين، ومن المنتظر أن يعقد جلسة مع مدير التعاقدات عقب مباراة الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب رادس بتونس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

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