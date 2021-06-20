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بضغوط الأسهم القيادية .. المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 0.69% في ختام التعاملات

الأحد 20/يونيو/2021 - 02:58 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، وسط توجه بيعي للمستثمرين المصريين مقابل توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء.

 وخسر رأس المال السوقي 814 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 632.287 مليار جنيه.
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 9797 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2329 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 3255 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 3.2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 460 مليون ورقة منفذة على 50 ألف عملية ، وتم التداول على 201 سهم، ارتفع منهم نحو 75 سهم، وانخفض نحو 77 أسهم، ولم تتغير مستويات 34 سهم.

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