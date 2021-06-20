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مجموع القبول بالثانوية.. دليلك الكامل لتنسيق الإعدادية 2021

الأحد 20/يونيو/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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ينشغل الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الحالية بتنسيق الإعدادية المحدد لقبول الطلاب في المدارس الثانوية، وذلك بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية خلال الأيام الأخيرة.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن تنسيق الإعدادية 2021 الذي يساهم في استكمال مسيرتهم التعليمية:

- تقوم المديريات التعليمية خلال الأيام القليلة القادمة بوضع  تنسيق الثانوية العامة وفقًا للإحصائيات الصادرة من المديريات لإعداد الناجحين في الشهادة الاعدادية.

- تتم عملية تنسيق القبول بالثانوية العامة 2021 على ثلاث مراحل بجميع محافظات الجمهورية، وتكون عبارة عن مرحلة أولى وهي المرحلة التي يتم فيها قبول الطلاب بأعلى درجة للالتحاق بالثانوية، ثم المرحلة الثانية والتي تقل في القبول عن المرحلة الأولى، ثم المرحلة الثالثة وهي تكون أقل درجة يتم فيها قبول طلاب الإعدادية بالثانوية العامة. 


- المرحلة الأولى تبدأ من 1 يوليو 2021، وتستمر حتى السبت 4 يوليو للطلاب الحاصلين على مجموع 270 درجة وحتى 300 درجة.


- المرحلة الثانية تبدأ من الأحد 5 يوليو وتمتد حتي الخميس 9 يوليو وتشمل الطلاب الحاصلين على مجموع 254 درجة وحتى 270 درجة.


- المرحلة الثالثة تبدأ من السبت 11 يوليو وتمتد حتي الأربعاء الموافق 15 يوليو وتشمل جميع الطلاب المتخلفين في المراحل السابقة.


- هناك مؤشرات بشأن تنسيق قبول الطلاب بالثانوية وهي: محافظة أسيوط 260 درجة،  محافظة الدقهلية 250 درجة، محافظة الفيوم 254 درجة، محافظة قنا 250 درجة، محافظة دمياط 255 درجة، محافظة القاهرة 250 درجة، محافظة الوادي الجديد 255 درجة، محافظة الغربية 253 درجة، محافظة الشرقية 252 درجة، محافظة القليوبية 251، محافظة كفر الشيخ 250 درجة، محافظة مطروح 250 درجة، محافظة المنيا 247 درجة، محافظة أسوان 240 درجة محافظة الجيزة 240 درجة، محافظة الإسكندرية 255 درجة.

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