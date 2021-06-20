ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

انهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، وأنهى المؤشر العام جلسة اليوم مرفتعاً 0.24% عند مستوى 6408.61 نقطة رابحاً نحو 15.10 نقطة، كما ارتفع السوق الأول 0.22%، وسجل المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي نمواً بنسبة 0.26% و0.29% على الترتيب.





وارتفعت سيولة البورصة اليوم بنحو طفيف نسبته 0.16% لتصل إلى 70.02 مليون دينار مقابل 69.91 مليون دينار يوم الخميس الماضي، كما زادت أحجام التداول بنحو 17.5% لتصل إلى 395.34 مليون سهم مقابل 336.42 مليون سهم بالجلسة السابقة.





وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة التأمين بنمو نسبته 3.37%، بينما تراجع 6 قطاعات أخرى يتصدرها الرعاية الصحية بانخفاض معدله 2.03%، واستقر قطاع المنافع وحيداً.





وجاء سهم "الشارقة" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع كبير نسبته 25%، فيما تصدر سهم "التقدم" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 9.56%.



