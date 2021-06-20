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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات
الأحد 20/يونيو/2021 - 03:07 م
نيفين سمير
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انهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، وأنهى المؤشر العام جلسة اليوم مرفتعاً 0.24% عند مستوى 6408.61 نقطة رابحاً نحو 15.10 نقطة، كما ارتفع السوق الأول 0.22%، وسجل المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي نمواً بنسبة 0.26% و0.29% على الترتيب.
وارتفعت سيولة البورصة اليوم بنحو طفيف نسبته 0.16% لتصل إلى 70.02 مليون دينار مقابل 69.91 مليون دينار يوم الخميس الماضي، كما زادت أحجام التداول بنحو 17.5% لتصل إلى 395.34 مليون سهم مقابل 336.42 مليون سهم بالجلسة السابقة.
وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة التأمين بنمو نسبته 3.37%، بينما تراجع 6 قطاعات أخرى يتصدرها الرعاية الصحية بانخفاض معدله 2.03%، واستقر قطاع المنافع وحيداً.
وجاء سهم "الشارقة" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع كبير نسبته 25%، فيما تصدر سهم "التقدم" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 9.56%.
وتصدر سهم "وطنية" نشاط التداولات ببورصة الكويت على المستويات كافة بأحجام بلغت 63.58 مليون سهم من خلال تنفيذ 694 صفقة حققت سيولة بقيمة 13 مليون دينار تقريباً؛ ليرتفع السهم عند الإقفال بنسبة 3.47%.
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