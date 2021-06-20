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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 20-6- 2021
الأحد 20/يونيو/2021 - 03:10 م
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أسعار الدولار الأحد 20-6-2021 في البنوك المصرية
استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد 20 يونيو 2021، وسط ترقب لقرار البنك المركزي المصري الخاص بتحديد اسعار الفائدة على الجنيه المصري مع توقعات تشير إلى تثبيتها.. التفاصيل من هنا
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 20-6- 2021
سجلت أسعار الذهب في مصر استقرار اليوم الأحد 20 يونيو 2021 بعد تراجعات قوية شهدتها اسعار المعدن الاصفر خلال تعاملات الامس بقيمة تراوح بين 2 جنيه إلى 3 جنيه في الجرام.. التفاصيل من هنا
أسعار العملات اليوم الأحد 20-6-2021 أمام الجنيه المصرى
استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 20-6-2021، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار استقرارًا عند 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، والدينار الكويتى سجل 49.00 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع، كما استقر اليورو أمام الجنيه مسجلًا 18.84 للشراء، 19.12 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترلينى ثباتًا عند 21.96 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.. التفاصيل من هنا
وزير المالية: تعزيز التحول الرقمى لتحفيز المستثمرين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية بالتزامن مع الانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ على النحو الذى يُسهم فى إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام.. التفاصيل من هنا
وزير التموين: نستحوذ على 1,6% من إجمالي الناتج المحلي
بالرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا، فقد نجحت مصر فى تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالي فى النصف الاول من العام المالى الجارى 2020-2021 تجاوز 5,2% ليرفع اجمالى الناتج المحلى الى 3,1 ترليون جنيه.. التفاصيل من هنا
وزيرة الصناعة: ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 19%
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 19% خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 12 مليار و 323 مليون دولار مقابل نحو 10 مليار و 375 مليون دولار.. التفاصيل من هنا
"المشاط" تبحث مع المديرة الإقليمية للبنك الدولي مجالات الشراكة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، لبحث مجالات التعاون المستقبلية مع مجموعة البنك الدولي، والمشروعات قيد التنفيذ، والمفاوضات الجارية ضمن إطار تمويل سياسات التنمية، في سياق الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة.. التفاصيل من هنا
"المجتمعات العمرانية": تخصيص 22 قطعة أرض بـ12 مدينة جديدة
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.. التفاصيل من هنا
مسئولو "الإسكان" يتابعون أعمال تطوير الطرق ومنظومة الصرف الصحى
م المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة والمشرف على أعمال المرافق، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، بجولة تفقدية بمدينة القاهرة الجديدة.. التفاصيل من هنا
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