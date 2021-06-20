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سيناريوهات التأهل بالمجموعة الأولى في يورو 2020

الأحد 20/يونيو/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تمكن المنتخب الإيطالي من التأهل إلى الدور الثاني من بطولة يورو 2020 وذلك بعد أن حصد فوزين من أول جولتين على حساب المنتخب التركي والمنتخب السويسري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وفي المركز الثاني يأتي منتخب ويلز برصيد أربعة نقاط فيما يحتل المنتخب السويسري المركز الثالث برصيد نقطة يتيمة والمركز الأخير المنتخب التركي بدون رصيد من النقاط.

ومن المُنتظر أن تقام اليوم الأحد مواجهة إيطاليا ضد ويلز فيما يلعب المنتخب التركي ضد المنتخب السويسري في تمام الساعة السادسة مساءاً لحساب مباريات اجلولة الثالثة والأخيرة.

وفيما يخص إحتمالات العبور إلى الدور ثمن النهائي فإن مواجهة ويلز ضد إيطاليا ستحدد مصتدر المجموعة والذي سيعبر على رأس المجموعة.

تكفي نتيجة التعادل عبور إيطاليا متصدرة المجموعة إلى العبور في المركز الأول وويلز في المركز الثاني أما في حالة إن أراد المنتخب السويسري العبور كوصيف يجب عليه الفوز على تركيا بفارق ثلاثة أهداف مع إنتظار خسارة ويلز بنفس الفارق من الأهداف أمام المنتخب الإيطالي.

الفوز بأي نتيجة يضمن للمنتخب السويسري التأهل نسبيًا ضمن أفضل أربعة منتخبات سوف تعبر إلى الدور ثمن النهائي.

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