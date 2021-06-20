تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.41% في ختام التعاملات

أنهي سوق دبي المالي تعاملات اليوم علي تراجع ، حيث انخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.41%، وصولاً إلى 2850.93 نقطة، مع إقفال الجلسة ،

كما جرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 165.85 مليون سهم، بقيمة 163.94 مليون درهم.