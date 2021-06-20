Advertisements
تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.41% في ختام التعاملات
الأحد 20/يونيو/2021 - 03:09 م
نيفين سمير
Advertisements
أنهي سوق دبي المالي تعاملات اليوم علي تراجع ، حيث انخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.41%، وصولاً إلى 2850.93 نقطة، مع إقفال الجلسة ، كما جرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 165.85 مليون سهم، بقيمة 163.94 مليون درهم.
وانخفض سهم بنك دبي الإسلامي 0.81%, والإمارات دبي الوطني 0.35 %, وإعمار العقارية 0.48 بالمائة, وإعمار للتطوير 1.03%, في حين استقر سهم إعمار مولز.
و ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.03% إلى مستويات 6648.91 نقطة، عبر تعاملات بحجم 191.93 مليون سهم، بقيمة 1.06مليار درهم.
وجاءت أسهم قيادية على رأس الارتفاعات منها سهم أبوظبي التجاري 0.58 %, وأبوظبي الأول 0.36 %, ودانة غاز 0.62 %, في حين انخفض أبوظبي الإسلامي 0.18%.
Advertisements