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تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.41% في ختام التعاملات

الأحد 20/يونيو/2021 - 03:09 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي تعاملات اليوم علي تراجع ، حيث انخفض  مؤشر سوق دبي المالي 0.41%، وصولاً إلى 2850.93 نقطة، مع إقفال الجلسة ، كما جرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 165.85 مليون سهم، بقيمة 163.94 مليون درهم.

وانخفض سهم  بنك دبي الإسلامي 0.81%, والإمارات دبي الوطني 0.35 %, وإعمار العقارية 0.48 بالمائة, وإعمار للتطوير 1.03%, في حين استقر سهم إعمار مولز.

و ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.03% إلى مستويات 6648.91 نقطة، عبر تعاملات بحجم 191.93 مليون سهم، بقيمة 1.06مليار درهم.

وجاءت أسهم قيادية على رأس الارتفاعات منها سهم أبوظبي التجاري 0.58 %, وأبوظبي الأول 0.36 %, ودانة غاز 0.62 %, في حين انخفض أبوظبي الإسلامي 0.18%.

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