أحمد بدير يكشف عن التاريخ الحقيقى لميلاده

نفى الفنان أحمد بدير المعلومات الخاطئة التي تمت كتابتها على بعض المواقع التي تُفيد احتفاله اليوم بعيد ميلاده، مُوضحاً أنه من مواليد 1 مايو 1947.



وتحدث أحمد بدير خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج "هذا الصباح"، قائلًا:"بدأت أصدق المواقع وأنسى تاريخ ميلادي، أنا مولود في عيد العمال 1 مايو 1947، وكل أيام ربنا كويسة لما تعدي بخير، الأيام لما بتعدي بخير بيقى كل يوم عيد".



وأضاف قائلاً:"ممكن حد يكتب تقرير أن عيد ميلادي في يوليو، واحد تاني يقول إنه في أغسطس فاحتفل به على مدار السنة".



وعبر أحمد بدير عن سعادته الكبيرة بتكريمها في الدورة الثانية والعشرين من مهرجان الأفلام القصيرة والتسجيلية الذي أقيم منذ عدة أيام في الإسماعيلية، قائلًا:" كرموني هناك وعرضولي فيلم موعد حياة إخراج عمرو البهيدي والشباب هم المستقبل"، كما توجه بالشكر للقائمين على المهرجان، مضيفاً:" تجربة ناجحة شيء مشرف".



وأوضح أن أقرب الأعمال إلى قلبه هي مسرحية "ريا وسكينة"، "دستور يا أسيادنا"، فيلم "بطل من ورق"، "ملف سامية شعراوي"، ومسلسل "زيزينيا" و"بين السما والأرض".



وأكد أحمد بدير أنه يشارك حاليًا في فيلم "تحت تهديد السلاح"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد حماقي، متمنيًا أن ينال هذا العمل على إعجاب جمهوره وقت عرضه.



وشارك الفنان أحمد بدير في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، نسرين طافش، خالد سرحان، ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، إنتاج شركة سكيرمو.