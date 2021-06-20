Advertisements

" أضواء المسرح و روح المدينة " معرض التصوير الفوتوغرافي بقاعة آدم حنين

الأحد 20/يونيو/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي يفتتح مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور
معرض التصوير الفوتوغرافي تحت عنوان" أضواء المسرح
و روح المدينة " بقاعة آدم حنين و ذلك في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الإثنين الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢١ .

الجدير بالذكر أن المعرض هو نتاج ورشة التصوير الفوتوغرافي التى بدأت فى إبريل الماضى ،والتى أشرف عليها الفنان" السيد عبد القادر " نائب مدير تحرير الأهرام لتصوير الصحفى و التى تستعرض التعايش والإحتكاك الفنى لكاميرا المصور الفنان متجولا ما بين عالم المسرح الساحرو نقل أجواء المدينة و إستعراض جمالياتهاولكن من خلال عدسة المصور الفوتوغرافي الفنان .

المعرض مستمر في الفترة ما بين ٢١ حتى ٢٦ يونيو ، القاعة مفتوحة يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء.
مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

أخبار تهمك

فرمان ناري من موسيماني بعد عبور عقبة الترجي

منذ ثلث ساعة

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بديل ساسي يوافق على الانضمام للزمالك مقابل 1.5 مليون دولار

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي ناري

منذ ساعة و 16 دقيقة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 3 ساعات

رضا عبد العال يكشف عن رأيه فى فوز الأهلي على الترجي واللاعب الأفضل

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ يومين

النادي الأهلي يتطلع لحسم صفقة القرن في ظل وجود اللاعب بالقاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة رحيل أجاي عن الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 22 ساعة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ يوم

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على ضم الصفقة الذهبية

منذ 39 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:05 ص

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على ضم الصفقة الذهبية

02:58 م

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

11:11 ص

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

11:26 م

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

12:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة