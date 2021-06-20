" أضواء المسرح و روح المدينة " معرض التصوير الفوتوغرافي بقاعة آدم حنين



تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي يفتتح مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور

معرض التصوير الفوتوغرافي تحت عنوان" أضواء المسرح

و روح المدينة " بقاعة آدم حنين و ذلك في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الإثنين الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢١ .



الجدير بالذكر أن المعرض هو نتاج ورشة التصوير الفوتوغرافي التى بدأت فى إبريل الماضى ،والتى أشرف عليها الفنان" السيد عبد القادر " نائب مدير تحرير الأهرام لتصوير الصحفى و التى تستعرض التعايش والإحتكاك الفنى لكاميرا المصور الفنان متجولا ما بين عالم المسرح الساحرو نقل أجواء المدينة و إستعراض جمالياتهاولكن من خلال عدسة المصور الفوتوغرافي الفنان .



المعرض مستمر في الفترة ما بين ٢١ حتى ٢٦ يونيو ، القاعة مفتوحة يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء.

مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .