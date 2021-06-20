سامح شكري: مباحثتي مع وزير الخارجية الماليزي ركزت على التعاون الاقتصادي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات بين مصر وماليزيا قوية ومتينة، موضحًا أن وزير الخارجية الماليزي تشرف بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان لقاء مثمرا تضمن تناول العلاقات الثنائية ورؤية مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية.





وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الماليزي هشام الدين حسين، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه عقد مع وزير الخارجية الماليزي جلسة مباحثات منفردة وموسعة تم خلالها الاتفاق على تفعيل آليات القائمة لدفع مسارات العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية نحو الأمام للنظر نحو المستقبل، وما نستطيع ان نحققه لبعضنا البعض من دعم واستفادة متبادلة للشعبين.



