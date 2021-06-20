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سامح شكري: مباحثتي مع وزير الخارجية الماليزي ركزت على التعاون الاقتصادي
الأحد 20/يونيو/2021 - 03:16 م
رقية جمال
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات بين مصر وماليزيا قوية ومتينة، موضحًا أن وزير الخارجية الماليزي تشرف بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان لقاء مثمرا تضمن تناول العلاقات الثنائية ورؤية مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الماليزي هشام الدين حسين، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه عقد مع وزير الخارجية الماليزي جلسة مباحثات منفردة وموسعة تم خلالها الاتفاق على تفعيل آليات القائمة لدفع مسارات العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية نحو الأمام للنظر نحو المستقبل، وما نستطيع ان نحققه لبعضنا البعض من دعم واستفادة متبادلة للشعبين.
وأعرب عن تطلعه لتفعيل كافة هذه الآليات للتشاور السياسي وعقد اللجنة المشتركة واللجنة الاقتصادية ومنتدى رجال الأعمال والزيارات المتبادلة لاستكشاف مجالات التعاون، موضحًا أنهم ركزوا على المجالات الاقتصادية، وأعرب عن تقديره لما حققته ماليزيا من تقدم اقتصادي خلال السنوات الماضية والتقدم التكنولوجي، مشددًا على أن مصر تسير بخطى ثابتة في إطار الإصلاح الاقتصادي وتوفير المناخ الملائم للنهوض بالاقتصاد المصري، معربًا عن تطلعه للعمل الوثيق مع نظيره الماليزي خلال الفترة القادمة.
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