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الأسهم القيادية تقفز ببورصة مسقط 0.51% في ختام التعاملات
الأحد 20/يونيو/2021 - 03:14 م
نيفين سمير
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أنهي سوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.51%، ليغلق عند مستوى 4056.9 نقطة، رابحاً 20.97 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي ، ودعم ارتفاع المؤشر صعود الأسهم القيادية، والمؤشرات القطاعية مجتمعة، وتصدرها المالي بنسبة 0.54 بالمائة، مدفوعًا بارتفاع مسقط للتمويل بنسبة 4.76 %، وارتفع المتحدة للتمويل بنسبة 3.23%.
وارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 0.24 %، مع ارتفاع العمانية للهندسة 3.19 %، وصعد العمانية التعليمية 2.66 % ، وكان الصناعة أقل القطاعات ارتفاعًا اليوم بنسبة 0.06 %، مع ارتفاع عمان كلورين بنسبة 6.12 %، وارتفع جلفار للهندسة بسبة 3.57 بالمائة.
حد من ارتفاع قطاع الصناعة تقدم سهم الحسن الهندسية على المتراجعين اليوم بنسبة 20%.
وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 20.08 مليون سهم، مقابل 37.57 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي، وارتفعت قيمة التداولات إلى 2.78 ريال، مقارنة بنحو 5.09 مليون ريال بالجلسة السابقة.
وتصدر سهم المتحدة للتمويل الأسهم الأنشط حجماً اليوم، بتداول 4.57 مليون سهم، فيما تصدر بنك مسقط النشاط قيمة بنحو 766.89 ألف ريال.
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