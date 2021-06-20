الأسهم القيادية تقفز ببورصة مسقط 0.51% في ختام التعاملات

أنهي سوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.51%، ليغلق عند مستوى 4056.9 نقطة، رابحاً 20.97 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي ، ودعم ارتفاع المؤشر صعود الأسهم القيادية، والمؤشرات القطاعية مجتمعة، وتصدرها المالي بنسبة 0.54 بالمائة، مدفوعًا بارتفاع مسقط للتمويل بنسبة 4.76 %، وارتفع المتحدة للتمويل بنسبة 3.23%.





وارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 0.24 %، مع ارتفاع العمانية للهندسة 3.19 %، وصعد العمانية التعليمية 2.66 % ، وكان الصناعة أقل القطاعات ارتفاعًا اليوم بنسبة 0.06 %، مع ارتفاع عمان كلورين بنسبة 6.12 %، وارتفع جلفار للهندسة بسبة 3.57 بالمائة.





حد من ارتفاع قطاع الصناعة تقدم سهم الحسن الهندسية على المتراجعين اليوم بنسبة 20%.





وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 20.08 مليون سهم، مقابل 37.57 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي، وارتفعت قيمة التداولات إلى 2.78 ريال، مقارنة بنحو 5.09 مليون ريال بالجلسة السابقة.



