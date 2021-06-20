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الإمارات تدين محاولات ميليشيات الحوثي استهداف السعودية بطائرات مسيّرة مفخخة

الأحد 20/يونيو/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
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أدانت دولة الإمارات، اليوم الأحد، محاولات ميليشيات الحوثي استهداف السعودية بطائرات مسيّرة مفخخة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

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