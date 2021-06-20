فرمان ناري من موسيماني بعد عبور عقبة الترجي





إتخذ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي قرار هام وذلك عقب المواجهة القوية التي إنتهى منها المارد الأحمر ضد فريق نادي الترجي الرياضي التونسي يوم أمس السبت.





وجاء قرار موسيماني بمنح لاعبي القلعة الحمراء راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ثمانية واربعين ساعة ومنع اللاعبين فرصة من أجل إلتقاط الانفاس عقب العودة من رادس.





في الوقت الذي يستأنف فيه النادي الأهلي تدريباته يوم الثلاثاء القادم على ملعب التتش في إطار الإستعدادات الخاصة بمواجهة العودة يوم السبت الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري.





يُذكر أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز على الترجي يوم أمس السبت بهدف واحد سجله النجم محمد شريف ليضع الأهلي قدمًا في الدور النهائي للموسم الثاني تواليًا.