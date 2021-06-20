14 قناة مفتوحة تنقل مباراة إيطاليا وويلز في يورو 2020





تقام اليوم الأحد مواجهة المنتخب الإيطالي ضد نظيره المنتخب الويلزي في المواجهة التي تجمع المنتخبين لحساب مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من بطولة يورو 2020.





ومن المنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.





في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 ويعلق عليها حسن العيدروس فيما يُمكن مشاهدة المواجهة عبر القنوات التالية :-









NPO 1

Sport TV1 Potugal

Sky Sport Uno Italia

Armenia TV

3+ Latvija

ANT 1 (Greece)

BBC One

DR 1

MRT 1 Macedonia

NRK 1

ORF 1 Austria HD

TRT 1 HD

TV4 Sweden

RTE Two