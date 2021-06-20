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14 قناة مفتوحة تنقل مباراة إيطاليا وويلز في يورو 2020

الأحد 20/يونيو/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الأحد مواجهة المنتخب الإيطالي ضد نظيره المنتخب الويلزي في المواجهة التي تجمع المنتخبين لحساب مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من بطولة يورو 2020.

ومن المنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 ويعلق عليها حسن العيدروس فيما يُمكن مشاهدة المواجهة عبر القنوات التالية :-


NPO 1
Sport TV1 Potugal
Sky Sport Uno Italia
Armenia TV
3+ Latvija
ANT 1 (Greece)
BBC One
DR 1
MRT 1 Macedonia
NRK 1
ORF 1 Austria HD
TRT 1 HD
TV4 Sweden
RTE Two

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الكلمات المفتاحية

ويلز إيطاليا (يورو 2020)

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