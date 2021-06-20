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كلوب يحسم مستقبل صلاح مع ليفربول

الأحد 20/يونيو/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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حسم الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي مصير الدولي المصري محمد صلاح مع الريدز خلال الموسم القادم.

وكانت بعض المصادر الصحفية قد ربطت صلاح بالإنتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ليكون بديلًا لكيليان مبابي الذي إقترب من الانضمام إلى صفوف فريق نادي ريال مدريد.

وقالت صحيفة " ليفربول إيكو " أن كلوب أكد ثقته الكاملة في بقاء صلاح ضمن صفوف الريدز خلال الموسم القادم وذلك بسبب إيمانه بالمشروع الرياضي للنادي.

في الوقت الذي يرى فيه كلوب أن المحافظة على صلاح يساعد الفريق على التتويج بالبطولات الممكنة الموسم القادم بسبب قدرته الكبيرة على تسجيل الأهداف ومساعدة زملائه على الظهور بشكل رائع.

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محمد صلاح ليفربول كلوب

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