Advertisements

وزير الخارجية: مصر وماليزيا تتفقان في الرؤى إزاء العديد من القضايا

الأحد 20/يونيو/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن المواقف بين مصر وماليزيا إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام على المستوى الإقليمي والدولي، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية متطابقة، ونسعى للدفع قدما بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم رؤية الدولتين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الماليزي هشام الدين حسين، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك توافقا كبيرا في رؤى مصر وماليزيا تجاه العديد من القضايا، وهذه سمة نُصر عليها ونستمر وسوف يكون مزيد من التنسيق حولها.

وأكد وزير الخارجية، أن هناك تنسيق فيما يتعلق بقضايا ذات اهتمام مثل التعامل مع جائحة كورونا وموضوع تغير المناخ ونزع السلاح، مشددًا على أن الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي ركائز لسياسات مصر وماليزيا.

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ يوم

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ يومين

بديل ساسي يوافق على الانضمام للزمالك مقابل 1.5 مليون دولار

منذ حوالي 5 ساعات

النادي الأهلي يتطلع لحسم صفقة القرن في ظل وجود اللاعب بالقاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

مجزرة موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي ناري

منذ ساعة و 14 دقيقة

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة رحيل أجاي عن الأهلي

منذ 33 دقيقة

صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على ضم الصفقة الذهبية

منذ 37 دقيقة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 22 ساعة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ يوم

رضا عبد العال يكشف عن رأيه فى فوز الأهلي على الترجي واللاعب الأفضل

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:58 م

صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على ضم الصفقة الذهبية

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

10:05 ص

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

11:11 ص

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

11:26 م

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

12:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة