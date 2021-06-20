وزير الخارجية: مصر وماليزيا تتفقان في الرؤى إزاء العديد من القضايا

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن المواقف بين مصر وماليزيا إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام على المستوى الإقليمي والدولي، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية متطابقة، ونسعى للدفع قدما بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم رؤية الدولتين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.





وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الماليزي هشام الدين حسين، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك توافقا كبيرا في رؤى مصر وماليزيا تجاه العديد من القضايا، وهذه سمة نُصر عليها ونستمر وسوف يكون مزيد من التنسيق حولها.



