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الشابي يستقر على تشكيل الرجاء لمواجهة بيراميدز

الأحد 20/يونيو/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستقر لسعد الشابي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الرجاء البيضاوي المغربي على التشكيلة التي سيخوض بها فريقه مواجهة اليوم ضد بيراميدز لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

في الوقت الذي سيخوض به فريق نادي الرجاء المواجهة على النحو التالي :-


 المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبد الإله مدكور، أسامة سوكحان، مروان هدهودي، إلياس الحداد.

خط الوسط: عمر العرجون، فابريس نجوما، عبد الإله الحافيظي.

خط الهجوم: محسن متولي، بين مالانجو، سفيان رحيمي.

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