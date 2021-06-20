إصلاحات في محطة الفضاء الدولية تجريها وكالة ناسا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، بإصلاحات في محطة الفضاء الدولية تجريها وكالة ناسا.

وقد أعلنت وكالة ناسا، في وقت سابق، عودة مركبة تابعة لـ"سبيس إكس" إلى الأرض حاملة 4 رواد من محطة الفضاء الدولية.

وكانت وكالة ناسا، قالت إنها نجحت في إطلاق مروحية من على سطح المريخ في سابقة تاريخية، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، مقاطع فيديو مذهلة التقطتها كاميرات مثبتة على مركبة الفضاء بيرسيفرانس روفر لعملية هبوطها على سطح المريخ.

كما تداول ناشطون على السوشيال ميديا، وثيقة لوكالة المخابرات المركزية (CIA) رفعت عنها السرية، تشير إلى أن الولايات المتحدة لاحظت وجود مظاهر حياة قديمة وأهرامات على سطح المريخ قبل 37 عامًا.