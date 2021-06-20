Advertisements
إصلاحات في محطة الفضاء الدولية تجريها وكالة ناسا
الأحد 20/يونيو/2021 - 03:30 م
وكالات
Advertisements
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، بإصلاحات في محطة الفضاء الدولية تجريها وكالة ناسا.
وقد أعلنت وكالة ناسا، في وقت سابق، عودة
مركبة تابعة لـ"سبيس إكس" إلى الأرض حاملة 4 رواد من محطة الفضاء الدولية.
وكانت وكالة ناسا، قالت إنها نجحت في إطلاق
مروحية من على سطح المريخ في سابقة تاريخية، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.
ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، مقاطع فيديو
مذهلة التقطتها كاميرات مثبتة على مركبة الفضاء بيرسيفرانس روفر لعملية هبوطها على
سطح المريخ.
كما تداول ناشطون على السوشيال ميديا، وثيقة
لوكالة المخابرات المركزية (CIA) رفعت عنها السرية، تشير
إلى أن الولايات المتحدة لاحظت وجود مظاهر حياة قديمة وأهرامات على سطح المريخ قبل
37 عامًا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements