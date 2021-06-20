مصرع شاب صدمه قطار المرج بشبين القناطر

لقي شاب مصرعه، اليوم، في شبين القناطر حيث صدمه قطار المرج أثناء عبور المتوفي السكة الحديد، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا بوفاة شاب صدمه قطار المرج في شبين القناطر، وانتقل مأمور مركز شبين القناطر، وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية عمره حوالي 30 عاما، وعثر في جيبه على شهادة وفاة لأحد الأشخاص، ولم يتم العثور بحوزته على تحقيق شخصية يثبت هويته.



وجرى نقل الجثة للمستشفى، وجاري الاستعلام عن المتوفي وتولت النيابة التحقيق.