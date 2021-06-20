Advertisements

مصرع شاب صدمه قطار المرج بشبين القناطر

الأحد 20/يونيو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
لقي شاب مصرعه، اليوم، في شبين القناطر حيث صدمه قطار المرج أثناء عبور المتوفي السكة الحديد، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا بوفاة شاب صدمه قطار المرج في شبين القناطر، وانتقل مأمور مركز شبين القناطر، وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية عمره حوالي 30 عاما، وعثر في جيبه على شهادة وفاة لأحد الأشخاص، ولم يتم العثور بحوزته على تحقيق شخصية يثبت هويته.

وجرى نقل الجثة للمستشفى، وجاري الاستعلام عن المتوفي وتولت النيابة التحقيق.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ يومين

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

النادي الأهلي يتطلع لحسم صفقة القرن في ظل وجود اللاعب بالقاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ يوم

رضا عبد العال يكشف عن رأيه فى فوز الأهلي على الترجي واللاعب الأفضل

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة رحيل أجاي عن الأهلي

منذ 38 دقيقة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 3 ساعات

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بديل ساسي يوافق على الانضمام للزمالك مقابل 1.5 مليون دولار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

منذ حوالي 16 ساعة

مجزرة موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي ناري

منذ ساعة و 19 دقيقة

فرمان ناري من موسيماني بعد عبور عقبة الترجي

منذ أقل من نصف ساعة

صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على ضم الصفقة الذهبية

منذ 42 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:05 ص

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على ضم الصفقة الذهبية

02:58 م

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

11:11 ص

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

11:26 م

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

12:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة