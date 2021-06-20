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موعد مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

الأحد 20/يونيو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق بيراميدز، يوم 1 من شهر يوليو المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وهناك مباريات عديدة مؤجلة للنادي الأهلي، نظرًا لانشغال المارد الأحمر بمسابقة بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومواجهته الهامة أمام الترجي التونسي في الدور نصف النهائي من المسابقة القارية.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره الترجي التونسي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي مؤخرًا ببطولة كأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على نادي نهضة بركان المغربي، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب جاسم بن حمد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الأهلي أمام نظيره بيراميدز، عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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