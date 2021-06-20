كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك





قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك الإستقرار على إستبعاد واحد من نجوم القلعة البيضاء من تشكيل فريقه الأساسي أمام مصر المقاصة.





وعلم الفجر الرياضي من مصدر داخل القلعة البيضاء أن كارتيرون قرر إٍبعاد مروان حمدي والذي لعب مواجهة أسوان الماضية أساسيًا وسيخوض التونسي سيف الدين الجزيري المواجهات القادمة.





حيث أبلغ الفرنسي مهاجمه التونسي بالمشاركة أساسيًا في مواجهة المقاصة القادمة بعد أن ظهر بمستوى رائع خلال مواجهة أسوان والتي تمكن المارد الأبيض من حسمها بثلاثية مقابل لا شيء.