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وزير الخارجية: قضية سد النهضة وجودية بالنسبة لمصر

الأحد 20/يونيو/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك تنسيقا جيدا بين مصر وماليزيا على المستوى الأمني، وتأكيد على ضرورة تكاتف الجهود للقضاء التام على الإرهاب، وسوف يتم وضع أطر لتكثيف التعاون فيها عندما تنعقد آليات التشاور السياسي واللجنة المشتركة.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الماليزي هشام الدين حسين، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أننا سوف نستمر في التنسيق فيما بيننا حول قضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأوضح وزير الخارجية، أنه استعرض مع نظيره الماليزي قضية سد النهضة الإثيوبي، والأبعاد المرتبطة بها، باعتبارها قضية وجودية بالنسبة لمصر، لافتًا إلى أنهم سوف يستمروا في التنسيق في هذه القضية في إطار الأخوة والتضامن فيما بيننا.

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