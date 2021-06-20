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ليفاندوفسكي يدخل تاريخ اليورو

الأحد 20/يونيو/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
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أنقذ البولندي روبرت ليفاندوفسكي، منتخب بلاده، من الخسارة أمام إسبانيا، السبت، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وعادل نجم المنتخب البولندي النتيجة برأسية متقنة في الدقيقة الـ54 من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ليفاندوفسكي بهذا الهدف، بات أول لاعب في تاريخ بولندا يسجل في 3 نسخ مختلفة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (2012 و2016 و2020).

وهذا التعادل هو الثاني للمنتخب الإسباني بعد الأول من دون أهداف في مباراته الافتتاحية مع نظيره السويدي، ليحتل المركز الثالث في مجموعته الخامسة.

في المقابل، جمع المنتخب البولندي أول نقطة له في البطولة القارية، عقب خسارته في مباراته الأولى أمام المنتخب السلوفاكي بنتيجة 2-1، ويقبع في المركز الأخير.

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