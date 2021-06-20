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هاني شاكر عن "لو سمحتوا": تامر حسين وعزيز الشافعي هيحطوا إيدي على أول طريق البوظان

الأحد 20/يونيو/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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تحدث الفنان هاني شاكر ضيفًا عن كواليس ظهوره بشكل جديد في أغنيته الجديدة "لو سمحتوا"، مُشيرًا إلى أنه يبحث دائماً عن الاختلاف وتقديم أغنيات مختلفة ومميزة طيلة مسيرته. 

 وقال هاني شاكر في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي:"بعد ما سجلت الغنوة وسمعت نفسي بشكل مختلف خالص كلاما ولحناً وتوزيعا، لاقتني بقول حاجة عفوية كدا وأنا بهزر وماشي، إن شاء الله أبي عزيز وأبي تامر هيحطوا إيدي على أول طريق بوظان الفن"

وقال هاني شاكر أن عمله بنقابه المهن الموسيقية قد شغل من وقته الكثير وفقد تركيزه كمطرب قائلا :' طبعا النقابة على عيني ورأسي وخدمة زملائي من أولوياتي" مؤكدا على أن هذا لا يجب أن ينسيه أنه مطرب بالأساس لتقديم أعمال جديدة باستمرار، مع متابعته لكافة مستجدات النقابة في ذات الوقت.


وفي نهاية الحلقة ختم الفنان هاني شاكر كلامه متمنيًا أن تعود الأغنية المصرية كما كانت من قبل فمصر هوليود الشرق.

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