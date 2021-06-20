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خطوات تأجيل امتحانات الثانوية العامة للعام المقبل أو الدور الثاني

الأحد 20/يونيو/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
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هناك بعض طلاب الثانوية العامة يرغبون في تقسيم العام الدراسي إلى سنوات؛ حيث يؤدى الطالب الامتحان فى بعض المواد هذا العام ويقوم بتأجيل بعضها للعام الدراسي المقبل، نظرا لأسباب صحية أو اجتماعية، ومن هنا تقدم بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها من طلاب الثانوية العامة معلومات حول هذا الموضوع، لمعرفة خطوات تأجيل امتحانات الثانوية العامة للعام المقبل أو الدور الثاني:

- إذا كنت ترغب فى عدم دخول الامتحان من الأساس لن تسجل الاستمارة.
- إذا كنت ترغب فى تقسيم السنة الدراسية لا بد من ملء الاستمارة .
- يؤدى الطالب الامتحان فى المواد التى يرغب فيها فقط.
- يترك الطالب المواد الأخرى ليؤديها العام المقبل.
- يستفيد الطالب من الدرجة كاملة العام المقبل.
- يؤدى الطالب الامتحان العام التالى فى المواد التى رسب فيها فقط.
- للطالب حق تقسيم العام الدراسى لأكثر من عام حيث يستفيد من 4 فرص.
- حال دخول الطالب للمرة الثانية سوف يوقع على إقرار رسوب أثناء ملء الاستمارة.
- على الطالب عقب أدائه امتحان المواد التى يرغب فيها ترك باقى المواد بعدم دخول لجنة الامتحان.
- التأجيل بسبب كورونا أو ظرف قهرى يجعل الطالب يستفيد من الدرجة كاملة.
- دخول العام الحالى فى مادة وتأجيل باقى المواد يحسب عام رسوب.
- إذا قمت بكتابة الاستمارة وقررت التأجيل لا يجب دخول أى امتحان حتى المواد غير المضافة للمجموع.
- توجه إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوى فى الوزارة لتقديم طلب تأجيل الامتحان.
- إذا لم ترغب فى إخطار الإدارة التعليمية ولم تدخل أى مادة فى الامتحان له الحق فى التقدم العام المقبل للامتحانات كأول سنة يمتحن فيها ثانوية عامة.
- تأجيل الامتحان للدور الثانى بسبب كورونا يمنح الطالب حق دخول الامتحان بالدرجة الكاملة للمادة.   

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