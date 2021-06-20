تامر شلتوت يتذكر والده بكلمات مؤثره في مبادرة عيد الأب







عبر الفنان تامر شلتوت عن اشتياقه لوالده بكلمات مؤثرة وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام". خلال مشاركته في مبادره عيد الاب





نشر الفنان تامر شلتوت مقطع فيديو وعلق قائلا:" وحشتني يا بابا ...الله يرحمك يا حبيبي ..يمكن انت مش معايا بس عايش في قلبي "





أضاف:" مبسوط اني شاركت في مبادره عيد الاب اللي دعي ليها مجموعه العربي ، يلا كل واحد فينا يقدر يوصل رساله حلوه لباباه".





الجدير بالذكر أن اخر اعمال تامر شلتوت مسلسل " المداح" إخراج احمد سمير فرج وتأليف امين جمال ووليد أبو المجد ،بطولة حماده هلال ،نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، هادي خفاجة،دنيا عبد العزيز