Advertisements

تامر شلتوت يتذكر والده بكلمات مؤثره في مبادرة عيد الأب

الأحد 20/يونيو/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
Advertisements



عبر الفنان تامر شلتوت عن اشتياقه لوالده بكلمات مؤثرة وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام". خلال مشاركته في مبادره عيد الاب


نشر الفنان تامر شلتوت مقطع فيديو وعلق قائلا:" وحشتني يا بابا ...الله يرحمك يا حبيبي ..يمكن انت مش معايا بس عايش في قلبي "


أضاف:" مبسوط اني شاركت في مبادره عيد الاب اللي دعي ليها مجموعه العربي ، يلا كل واحد فينا يقدر يوصل رساله حلوه لباباه".


الجدير بالذكر أن اخر اعمال تامر شلتوت مسلسل " المداح" إخراج احمد سمير فرج وتأليف امين جمال ووليد أبو المجد ،بطولة حماده هلال ،نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، هادي خفاجة،دنيا عبد العزيز

أخبار تهمك

فرمان ناري من موسيماني بعد عبور عقبة الترجي

منذ 42 دقيقة

بديل ساسي يوافق على الانضمام للزمالك مقابل 1.5 مليون دولار

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

منذ حوالي 16 ساعة

كلوب يحسم مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ 33 دقيقة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة رحيل أجاي عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ يومين

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 22 ساعة

مجزرة موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي ناري

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:05 ص

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على ضم الصفقة الذهبية

02:58 م

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

11:11 ص

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

11:26 م

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

12:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة