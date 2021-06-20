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السجن 10 سنوات لشخصين بتهمة هتك عرض فتاة وابتزازها بالشرقية

الأحد 20/يونيو/2021 - 04:13 م
سمر السيد
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامه سالم جاب الله رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين هيثم حسن الضوى ومدحت سالم محمد ونبيل شكري وسكرتارية نبيل شكري ومحمد إبراهيم، متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما بتهمة هتك عرض فتاة وابتزازها للحصول على مبالغ مالية.



تعود أحداث القضية رقم ۱۹۳۰۰ لسنة ۲۰۲۱ جنايات مركز الزقازيق والمقيدة برقم 848 لسنة ۲۰۲۱ كلي جنوب الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد ضبد " أحمد. ف. م. م "
47 عاما ميكانيكى موتسيكلات مقيم مركز الزقازيق و"محمد. م. ع. ا" 21 سنة مقيم غزاله الخيس مركز الزقازيق لأنهما في غضون شهر يناير لعام ۲۰۲۱. حيث اشترك المتهم الأول بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم الثاني في هتك عرض المجني عليها ". أ. س. ا. ع" 29 عاما ربة منزل مقيمة بمحافظة الغربية. وتبين أن المتهم الأول قام باستدراجها وحاول التعدي عليها فيما قام الثاني بتصويرها لابتزاها ماليا.

وتوصلت تحريات المباحث لصحة حدوث الواقعة وعزى قصد المتهمان من إرتكاب تلك الواقعة الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها وإبتزازها وتهديدها للتحصل منها علي مبالغ مالية نظير عدم إفشاء تلك المقاطع المصورة.

وتم إحالة المتهمين إلى النيابة التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.

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