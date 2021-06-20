وكيل صحة الشرقية يشارك في المؤتمر العلمي لرابطة أطباء الكبد والجهاز الهضمي بالمحافظة







شارك الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في اليوم العلمي لرابطة أطباء الكبد والجهاز الهضمي بمحافظة الشرقية، وذلك اليوم الأحد، بقاعة الإجتماعات بارمادا بالزقازيق، بحضور الأستاذ الدكتور وليد الأحمدي رئيس الرابطة، والدكتور محمد نور الدين منسق الرابطة.



تناول المؤتمر العلمي تبادل الخبرات والثقافات العلمية، في تخصص الكبد والجهاز الهضمي، وأحدث الأساليب العلمية في التعامل مع حالات الجهاز الهضمي والكبد، وتم عقد ورش عمل والتدريب علي كيفية استخدام أحدث أجهزة السونار للكشف المبكر عن الأورام الكبدية السرطانية،



واثني وكيل الوزارة علي الدور الوثيق والتعاون المثمر بين أطباء جامعة الزقازيق، وأطباء الصحة بالشرقية، في هذا المجال، مؤكدًا علي أهمية دور الرابطة العلمي والعملي كمرجعية لجميع أطباء الكبد والجهاز الهضمي بالمحافظة، وعلي أهمية هذه اللقاءات العلمية في رفع كفاءة أداء الأطباء، والإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمستشفيات محافظة الشرقية، مؤكدًا أيضًا علي أهمية إعتماد كافة الأقسام الطبية ضمن برنامج الزمالة المصرية، وإتاحة الفرصة لجميع الأطباء للتدريب المتميز في ذات التخصص للوصول إلي أفضل خدمة طبية تقدم للمريض المصري.



وفي نهاية اللقاء قام رئيس الرابطة بتقديم الشكر والتقدير للدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، ودرع تذكاري، لجهوده في إنشاء رابطة أطباء الكبد والجهاز الهضمي بمحافظة الشرقية.



