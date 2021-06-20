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محافظ بورسعيد يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابه الصحية

الأحد 20/يونيو/2021 - 04:19 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، دكتورة منال محمود، مدير فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالهيئة.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الدكتورة منال محمود، آخر مستجدات العمل داخل فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدا على دور الهيئة فى دعم القطاع الصحى فى ظل منظومة التأمين الصحى الشامل، لافتا أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تعتبر الركيزة الأساسية للتأمين الصحى الشامل بجمهورية مصر العربية ومصدر معايير التسجيل والاعتماد التى تتفق مع المعايير الدولية ولذلك تسعى الهيئة دائما للاستعانة بذوى المؤهلات المتنوعة المهنيين والموهوبين لتلبية إحتياجات العمل.

وأشار المحافظ، خلال اللقاء إلى التعاون المستمر بين كافة الجهات المعنية لاستمرار تحسين الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطن، وذلك بعد الطفرة الكبيرة فى القطاع الصحى بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى كانت أولى خطوات التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، وتوفير خدمات تليق بالحياة الكريمة التى تعد أهم أهداف الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.
محافظ بورسعيد يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابه الصحية
محافظ بورسعيد يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابه الصحية
محافظ بورسعيد يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابه الصحية
محافظ بورسعيد يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابه الصحية

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