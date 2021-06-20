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مصر تقدم برامج تدريبية للعاملين بسوق رأس المال الفلسطيني

الأحد 20/يونيو/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
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أعلنت هيئة الرقابة المالية توفير الاحتياجات التدريبية للعاملين بهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم لتمكينهم من المشاركة في البرامج التدريبية المتعددة التي يقدمها معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة- والتي تغطي كافة المتطلبات الفنية والقانونية للأنشطة المالية غير المصرفية.

وذكرت الهيئة- في بيان اليوم الأحد - أن ذلك يأتي في إطار التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية وزيادة مجالات التعاون بينهما.

من جهته، قال مساعد رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية هشام رمضان إنه تم الاتفاق مع هيئة سوق المال الفلسطينية على إهداء برنامجين تدريبين بعنوان (مقدمة في التأمين متناهي الصغر- وبرنامج أساسيات التخصيم) لدعم النواحي التدريبية ونقل الخبرة في ذلك التخصصين لدى الجانب الفلسطيني الشقيق، في إطار التعاون الأخوي وتوسع نطاق خدمات المعهد ليشمل الاحتياجات التدريبية للعاملين بالجهات الرقابية بالقطاع المالي غير المصرفي بالدول العربية.

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد تطورا نوعيا لأداء المعهد إقليميا وتوسعا جغرافيا باستهداف البرامج التدريبية وورش العمل للمعهد للأسواق المالية غير المصرفية في الدول العربية الشقيقة.

الجدير بالذكر أن المعهد يسعى إلى الانطلاق ببرنامجه التعليمي الماجستير الدولي في الأسواق المالية- الأول من نوعه في الشرق الأوسط- والمقدم بالتعاون مع معهد دراسات البورصات بإسبانيا إلى المنطقة العربية، ويتيحه للدارسين بها، حيث تتنوع الدراسة ما بين حضور فعلي والدراسة عن بعد ثم يقوم المشاركون بعمل أبحاث، ويختتم برنامج الماجيستير بالسفر لمدة أسبوعين إلى إسبانيا، وجار التحضير لقبول الدفعة الثانية للماجيستير.

وبدأت دراسة الدفعة الأولى لبرنامج الماجستير في الثالث والعشرين من مايو الماضي، وفي طريقها للانتهاء من دراسة المادة الثانية من أصل سبعة مواد للماجستير خلال الأسابيع القادمة.

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