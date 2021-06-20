المؤبد لسائق قتل جده واحرق جثته في مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق قتل جده واحرق جثته والقي بها علي الطريق في القضية رقم 2860 155 لسنة 2020 جنايات مايو بالسجن المؤبد.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد احمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.



كشف أمر الاحالة قيام المتهم محمود. ر، سائق، 24 سنة، محبوس بقتل جده المجني عليه كمال سيد عمدا بغير سبق اصرار او ترصد إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب عتاب ولوم ضحيته له علي سوء احواله فاستشاط غضبا لذلك وضمر في نفسه الشر صوبه متولدا في ذهنه نية ازهاق روحه ونفاذا لما انتواه من نية خبيثة دفع ضحيته بقوة وحال اسقاطه ارضا تمهيدا للاجهاز عليه ارتطمت رأسه باريكة فحدثت اصابته وسالت دماءه علي جلبابه وتجسيدا لما وغر في صدر المتهم وراجعه عقله بالخلاص من جده البالغ من العمر عتيا طوعت له نفسه كتم انفاس جده بالامساك به من جلبانه حال نهوضه لمقاومته والضغط بكلتا يداه علي عنق عجوز اهرمه الدهر مستخدما قواه الجسمانية في احكام خنقه قاصدا من ذلك ازهاق روحه الي ان خارت قوي ضحيته مستسلما له حتي لفظ انفاسه الاخيرة وسقط ارضا مسجي علي ظهره فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته.