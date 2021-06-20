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الفجر تنشر أسماء مصابي حادث حريق أبوقرقاص بالمنيا

الأحد 20/يونيو/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
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حصلت الفجر على أسماء مصابي حادث الحريق الذي شب في 4 محال تجارية بمركز ابوقرقاص، جنوب محافظة المنيا،. والذي خلف أكثر من 20 مصابات بإصابات مختلفة ما بين الاختناق والحريق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة
. وهم: محمد عبد العزيز سيد، قطب زين قطب، كمال عبدالغنى عبد الحكيم، طارق أنور سيد، عواطف محمد، أحمد محمد أمين، عبدالمسيح كمال ميخائيل، زهيرة محمد عبد الحكيم، نجوى عبد الله أحمد، محمد عبد الرحمن، سمسم مقار أحمد، أحمد محمد سيد، سامية حسن مجدى، عبد التواب عبد العاطى، أسماء عبد التواب عبد العاطى، محمد على، تريزة فتحى ابوالحسن، مجدى يعقوب، طاهر سلامة عبد الكريم
محافظ المنيا
وفي ذات السياق، تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، الموقع العام للحريق الذى نشب بأحد المطاعم بشارع الجمهورية بمركز ابوقرقاص، وذلك بسبب انفجار إسطوانة بوتاجاز، حيث طالت الخسائر6 محلات تجارية ومنزل، وأسفر الحريق عن إصابة 24 حالة تم نقلهم لمستشفى الفكرية بابوقرقاص والمنيا العام والتأمين الصحي.
جاء ذلك بحضور دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد حلمي رئيس المدينة وعدد من النواب ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي(. لجنة لحصر المحال وجه المحافظ الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة بتشكيل لجنة لحصر المحال التجارية، للإسراع في تركيب الغاز الطبيعي للمحلات، مع حصر المحلات المرخصة وغير المرخصة. كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف الاعانات العاجلة المقررة للمستحقين المتضررين من الحريق
. الحالة الصحية للمصابين
وتابع المحافظ الحالة الصحية للمصابين بمستشفى الفكرية بابوقرقاص وكذلك مستشفى المنيا العام، حيث أعرب عن خالص دعواته للمصابين بالشفاء العاجل، ووجه الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للحالات المصابة
. هذا وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، واتخذت الوحدة المحلية لمدينة ابوقرقاص كافة الإجراءات اللازمة، للبدء في إزالة آثار الحريق، وتم فرض كردون أمني، وجار رفع المخلفات والأنقاض، كما تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنازل، بالتنسيق مع أجهزة الأمن.

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