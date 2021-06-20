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وزير خارجية ماليزيا: مصر بوابة إفريقيا.. ولدينا رغبة للمشاركة في مشروعاتها الكبرى (فيديو)

الأحد 20/يونيو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أكد هشام الدين حسين، وزير خارجية ماليزيا، أن العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا دائمًا متوافقة في كافة المحافل الدولية خاصة خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أنه لا يوجد أي تعارض في الرؤي بين مصر وماليزيا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وهنأ "حسين"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري السفير سامح شكري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، مصر على جهودها في السعي لوقف إطلاق النار وتحقيق وقف إطلاق النار من أجل البدء في جهود إعادة الإعمار.

وأكد وزير خارجية ماليزيا، أن جائحة كورونا تعتبر أزمة وفرصة ففي كل محنة توجد منحة، فهي فرصة يمكن أن نبني من خلالها، فخلال الجائحة شاهدنا أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا خاصة فيما يتعلق بالتحصينات والتطعيمات فنحن نتشارك ذات الأهداف ونخوض حرب من أجل كلا الشعبين.

وأوضح وزير خارجية ماليزيا، أن ماليزيا لديها رغبة في المشاركة في المشروعات الكبيرة الموجودة الآن في مصر، منوهًا بأن مصر تعتبر بوابة إفريقيا.

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