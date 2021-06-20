عاجل.. الساحر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

رحب محمد ابراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بفكرة العودة من جديد لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حالة موافق إدارة ناديه.





وقام مسئولو نادي الزمالك بجس نبض محمد إبراهيم، لمعرفة موقفه من العودة إلى القلعة البيضاء مع بداية الموسم الجديد.





ورحب محمد إبراهيم بالعودة إلى الزمالك مطلع الموسم المقبل، مطالبًا بالحديث مع إدارة ناديه لمعرفة موقفها من التنازل عن خدماته بنهاية الموسم الحالي.





واستقر مسئولو القلعة البيضاء على الدخول في مفاوضات مع إدارة سيراميكا، للظفر بخدمات محمد إبراهيم مع بداية الموسم الجديد، حيث لا يزال عقده ممتد لمدة موسمين قادمين.



