محافظ الجيزة يشارك في المؤتمر الدولي الثالث للتشييد وإدارة المشروعات

شارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات والذي يحمل عنوان هذا العام (الإدارة المتكاملة للمدن الذكية) Integrated Management of Smart Cities والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وشهد حضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور خالد الذهبي رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وممثلين عن وزارات الإسكان والنقل.



كما شارك المحافظ في افتتاح معرض مضر الدائم للبناء الأخضر والذي ويضم المؤتمر نخبه من قطاعات الإنشاءات وإدارة التشييد والهندسة الكهربائية والعمارة والتخطيط العمراني والتطوير العقاري وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



ويتيح المؤتمر ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ وﺧﺒﺮاء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ تقديم وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﺣﺪث اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت والاﺑﺘﻜﺎرات واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت وأﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ إلى جانب ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ تواجه ذلك القطاع واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪام وإدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وإدارة اﻟﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.

